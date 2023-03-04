Какие объекты убрали из списка приватизации

4 марта 2022 года на сайте правительства опубликовали перечень организаций, исключенных из списка приватизации, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесли в постановление правительства от 29 декабря 2020 года №908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".



В приложении 3 в перечне организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в разделе "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" исключили строку 3.2 : "Некоммерческое акционерное общество "Университет КИМЭП".

В приложении 4 в перечне организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в разделе "Акимат Атырауской области" исключили строку 34.3 : Акционерное общество "Международный аэропорт Атырау" имени Хиуаз Доспановой.

В разделе "Акимат Туркестанской области" того же приложения исключили строку 179-1.48 : Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания индустриальными зонами "Turkistan".

В разделе "Акимат города Алматы" исключили строку 373-2.15 : Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы".

В приложении 5 к указанному постановлению в перечне дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в разделе "Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Astana" исключили строку 122.1 : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана – Бюро специального обслуживания".

В разделе "Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" исключили строку 149-1.5 : Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы".

В постановлении также изменили первый абзац о критериях (принципах) внесения в список приватизируемых субъектов квазигосударственного сектора, утвержденных указанным постановлением:

"Соответствие одному из следующих критериев является основанием для инициирования внесения субъекта квазигосударственного сектора в список приватизируемых субъектов квазигосударственного сектора при условии, что в отношении указанного субъекта имеется положительная оценка уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления об обоснованности его реализации с учетом экономических интересов государства".

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, т.е 4 марта 2023 года.