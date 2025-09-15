Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане

Правительство постановлением от 10 сентября 2025 года внесло изменения в Правила продажи объектов приватизации, сообщает Zakon.kz.

Решение о приватизации объекта принимается уполномоченным органом по государственному имуществу, местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества, которые в течение десяти календарных дней обеспечивают внесение информации об объектах приватизации (график приватизации) в реестр.

Решение о приватизации организаций, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, принимается правительством РК.

Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числе принимает решение о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

Местные исполнительные органы осуществляют приватизацию коммунального имущества, в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса c обязательным проведением публичных слушаний в соответствии с законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", обеспечивают сохранность коммунального имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекают посредника для организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

В правила добавлена новая норма, согласно которой:

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества осуществляет приватизацию коммунального имущества местного самоуправления, в том числе принимает решение о приватизации коммунального имущества местного самоуправления, обеспечивает его сохранность в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

При подготовке решения о приватизации предприятия как имущественного комплекса в случае наличия на предприятии материальных ценностей государственного материального резерва проект решения согласовывается с уполномоченными органами в области государственного материального резерва, мобилизационной подготовки и обороны.

Также уточнено, что объекты приватизации выставляются на продажу по стартовой цене не ниже начальной цены объекта приватизации, за исключением случаев проведения вторых и последующих торгов.

По решению правительства РК по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли объекты приватизации подлежат отчуждению на конкурсе путем двухэтапных процедур.

Указывается, что по решению уполномоченного органа по государственному имуществу (по республиканской собственности) или соответствующего местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (по коммунальной собственности) на основании решения комиссии объекты приватизации подлежат отчуждению путем продажи на торгах в форме аукциона или тендера, торгов на фондовой бирже.

В свою очередь, продажа акций акционерных обществ, принадлежащих государству, и долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью производится с соблюдением требований, установленных законами "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и иными законами РК.

При продаже акций (долей участия в уставном капитале) АО (ТОО), в уставном капитале которых контрольный пакет акций (доля участия в уставном капитале) принадлежит государству, потенциальный покупатель и аффилированное лицо потенциального покупателя не могут участвовать в одном аукционе, тендере, конкурсе путем двухэтапных процедур.

Поправками расширены функции комиссии по проведению торгов.

Комиссия осуществляет следующие функции:

самостоятельно разрабатывает регламент своей работы;

принимает решение о форме и условиях торгов по каждому объекту приватизации, за исключением случаев конкурса путем двухэтапных процедур, продажи производных ценных бумаг;

рассматривает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли и принимает решение о форме и условиях торгов по каждому объекту приватизации в виде государственного пакета акций акционерного общества, государственной доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия как имущественного комплекса, за исключением конкурса путем двухэтапных процедур;

принимает решение о реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовой бирже, функционирующей на территории РК или иностранных государств;

принимает решение об установлении начальной цены объекта приватизации на основании оценки объекта приватизации в размере балансовой либо оценочной стоимости в зависимости от того, какая стоимость будет наибольшей;

принимает решение о сроках и длительности выставления акций на биржевые торги, предельных сроках реализации и дате снятия с биржевых торгов;

принимает решение об условиях тендера;

принимает решение о дополнительных требованиях, предъявляемых к участникам (покупателю);

принимает решение о целесообразности дальнейшего выставления объекта приватизации на торги;

рассматривает документы участников конкурса путем двухэтапных процедур и допускает их к торгам;

объявляет победителя конкурса путем двухэтапных процедур;

принимает решение по предложению продавца о завершении последующего контроля по договору купли-продажи объекта приватизации.

Также в правилах сказано, что торги должны быть открытыми. Подготовку к проведению торгов осуществляет продавец, который обеспечивает своевременное опубликование извещения о проведении торгов, проводит прием заявок и регистрацию участников конкурса путем двухэтапных процедур, передает поступившие материалы конкурса путем двухэтапных процедур для рассмотрения комиссией.

Гарантийный взнос для участия в аукционе, тендере вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имущества в форме и порядке, установленных в извещении.

Гарантийный взнос не возвращается продавцом:

победителю – в случаях неподписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи;

покупателю – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

Во всех остальных случаях внесенные денежные средства на сумму гарантийного взноса разблокируются в электронном кошельке участника аукциона, тендера в день торгов, а гарантийный взнос участника конкурса путем двухэтапных процедур возвращается продавцом в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления.

Опубликование извещения о продаже акций, долей в уставных капиталах организаций, государственных предприятий как имущественных комплексов, подпадающих под требования антимонопольного законодательства РК, допускается по истечении шестидесяти календарных дней с даты включения информации по объекту (график приватизации) в реестр.

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за пять минут до начала аукциона, тендера и за двадцать четыре часа до начала конкурса путем двухэтапных процедур, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку.

Для участия в аукционе, тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при его наличии);

для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при его наличии) первого руководителя;

реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП участника.

Участники тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и ценовое предложение, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.

Победитель аукциона, тендера представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;

для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица;

при продаже принадлежащих государству акций – выписки из реестра акционеров, содержащей информацию об акционерных обществах, которые владеют акциями участника (на момент опубликования извещения).

Победитель тендера также представляет продавцу при подписании договора купли-продажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, прикрепленных к заявке.

Заявки и прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов участников аукциона, тендера хранятся в базе данных реестра и недоступны для загрузки и просмотра до времени и даты, указанных в извещении о проведении торгов.

После регистрации заявки на участие в аукционе, тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

В случае наличия в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка, веб-портал реестра блокирует их до определения результатов торгов, осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера. При отсутствии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

При этом говорится, что веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе, тендере, не менее чем за пять минут до начала проведения торгов.

Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода на повышение цены.

На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 70% от начальной цены.

На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 50% от начальной цены.

На четвертые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 30% от начальной цены.

На пятые и последующие торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены не ниже размера гарантийного взноса.

Каждые последующие торги в форме аукциона проводятся не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего аукциона.

Помимо этого, поправками изменен порядок проведения тендера.

Организация и проведение тендера осуществляются продавцом. При выставлении объекта приватизации на первый тендер стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене.

Тендер проходит на веб-портале реестра со вторника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, предусмотренных законодательством РК. Тендер проводится в период с 10:00 до 13:00 часов по времени города Астаны.

При выставлении объекта приватизации на второй тендер стартовая цена равна 70% от начальной цены.

При выставлении объекта приватизации на третий тендер стартовая цена равна 50% от начальной цены.

При выставлении объекта приватизации на четвертый тендер стартовая цена равна 30% от начальной цены.

При выставлении объекта приватизации на пятый и последующие тендеры стартовая цена равна размеру гарантийного взноса.

Каждый последующий тендер проводится не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего тендера.

Поправками определено, что в случае продажи на тендере акций (долей участия в уставном капитале) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых контрольный пакет акций (долей участия) принадлежит государству, условием тендера является сохранение профиля деятельности и не менее двух третей штатной численности работников.

Указывается, что сроки сохранения профиля деятельности, штатной численности работников акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) определяются продавцом на основании решения комиссии.

В случае отсутствия зарегистрированных участников на момент начала тендера по объекту приватизации тендер признается несостоявшимся. Тендер, в котором участвовал только один участник, признается состоявшимся, если участник предложил стоимость не менее стартовой цены.

Если тендер объявляется несостоявшимся, продавцом подписывается акт о несостоявшемся тендере, формируемый веб-порталом реестра.

Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в извещении о проведении торгов.

Заявки на участие в тендере рассматриваются продавцом на веб-портале реестра в целях определения участников, соответствующих дополнительным требованиям к участникам (покупателю) объекта, указанным в извещении о проведении торгов.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект приватизации. В случае, если на тендере предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену, то победителем тендера среди данных участников признается участник, заявка которого принята ранее других заявок участников.

Победитель тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте для подписания протокола о результатах торгов.

Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера в день проведения торгов.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Также поправки коснулись конкурса путем двухэтапных процедур.

Выигравшим конкурс путем двухэтапных процедур признается потенциальный покупатель (инвестор), предложивший в ходе второго этапа конкурса путем двухэтапных процедур наивысшую цену и наилучшие условия.

Конкурс путем двухэтапных процедур признается несостоявшимся, если:

к участию на первом этапе конкурса зарегистрировано менее двух заявок;

на второй этап конкурса допущено менее двух потенциальных покупателей (инвесторов);

победитель конкурса не подписал договор купли-продажи в сроки, установленные продавцом.

В указанных случаях продавцом и независимым консультантом подписывается акт о несостоявшемся конкурсе, и объект приватизации вновь выставляется на конкурс.

Каждый последующий конкурс проводится не позднее шестидесяти календарных дней с даты предыдущего конкурса.

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок проведения контроля за исполнением договора купли-продажи.

Продавец осуществляет последующий контроль за надлежащим исполнением условий договора купли-продажи объекта приватизации, заключенного по результатам тендера или конкурса путем двухэтапных процедур с условиями исполнения покупателем обязательств.

В целях осуществления контроля продавец знакомится с документами, связанными с исполнением договора купли-продажи, в том числе прекратившего свое действие, и привлекает к работе представителей уполномоченных органов соответствующих отраслей (местных исполнительных органов), а также при необходимости консультационные, аудиторские и иные организации.

При наличии в договоре купли-продажи условий по исполнению покупателем инвестиционных и иных финансовых обязательств (погашение задолженности, осуществление строительства или реконструкции, обеспечение определенного уровня объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг) контроль проводится с привлечением консультационных, аудиторских и иных организаций.

Уполномоченные органы соответствующих отраслей (местных исполнительных органов) в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления от продавца представляют кандидатуры своих представителей для участия в контроле за исполнением условий договора купли-продажи.

Привлечение консультационных, аудиторских и иных организаций для проведения контроля осуществляется в соответствии с законодательством о государственных закупках РК.

По результатам контроля с привлечением представителей уполномоченных органов соответствующих отраслей (местных исполнительных органов) продавцом оформляется соответствующий акт контроля, который содержит информацию о ходе выполнения покупателем условий договора купли-продажи и принятых обязательств с приложением подтверждающих документов.

Акт контроля подписывается всеми участниками контроля (представителями продавца, уполномоченных органов соответствующих отраслей (местных исполнительных органов) и покупателем либо его уполномоченным представителем.

По результатам контроля с привлечением консультационных, аудиторских и иных организаций в соответствии с законодательством о государственных закупках РК продавцу представляется утвержденный отчет об оценке выполнения покупателем условий договора купли-продажи и принятых обязательств с приложением подтверждающих документов

Контроль за исполнением условий договора купли-продажи проводится с даты передачи объекта приватизации покупателю до момента окончания исполнения обязательств покупателем, но не реже одного раза в год.

Решение о завершении контроля за исполнением условий договора купли-продажи принимается продавцом при надлежащем исполнении покупателем обязательств по договору купли-продажи на основании решения комиссии.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения покупателем условий договора купли-продажи и принятых обязательств договор купли-продажи объекта приватизации может быть расторгнут по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РК.

Постановление введено в действие с 25 августа 2025 года.