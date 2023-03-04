Троих астанчан подозревают в серии краж

Трое молодых людей подозреваются в нескольких эпизодах краж в Астане, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Департамента полиции Астаны, оперативники криминальной полиции получили информацию, что по районам города орудуют несколько воров. В ходе розыскных мероприятий полицейскими отдела полиции района "Сарыарка" по подозрению в краже АКБ из автомашины КАМАЗ установлено трое лиц.

"Ночью на улице Серкебаевой молодые люди на парковке жилого дома увидели автомашину КАМАЗ. Воспользовавшись отсутствием владельца, грабители путем свободного доступа совершили кражу аккумулятора стоимостью 80 тысяч тенге. Не сделав для себя должных выводов, они пошли на очередное преступление. На этот раз они ранним утром, находясь по улице Кендала, приметили автомашину марки "Шансиман" и убедившись, что за их действиями никто не следит, совершили кражу аккумулятора. Похищенные предметы они сбыли в металлоприемник". Пресс-служба ДП Астаны

Во время изучения видеокамер полицейские установили приметы преступников и их маршрут передвижения.

"В отношении установленных в возрасте 19, 22 и 26 лет жителей города, которые признались в совершении более 5 эпизодов краж, проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК", – рассказал начальник отдела полиции УП района "Сарыарка" Кадыр Малгаздаров.

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится проверка их причастности к аналогичным преступлениям, совершенным ранее в столице.

В свою очередь во избежание краж из автомашин владельцам автотранспорта ДП Астаны рекомендует оборудовать транспортное средство охранной сигнализацией, а также парковать свои автомобили на охраняемых парковках или местах, оборудованных камерами видеонаблюдения.

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