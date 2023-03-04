Как модернизуется сельская медицина в Атырауской области, рассказала министр здравоохранения

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область министр здравоохранения Ажар Гиният посетила областной кардиологический центр, рассчитанный на 150 коек, в котором работает около 200 специалистов, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время здесь выполняются практически все распространенные операции на сердце: аортокоронарное шунтирование и клапанная хирургия на магистральных сосудах, эндоваскулярные вмешательства (стентирование коронарных, сонных и периферических артерий), а также эндоскопические и открытые операции в многопрофильной хирургии.

Министр также подняла вопрос о доступности медпомощи для жителей аулов. Ажар Гиният рассказала о реализации национальной программы по модернизации сельского здравоохранения.

В рамках программы в период с 2023 по 2024 год в Атырауской области планируется строительство 18 объектов первичной медико-санитарной помощи, в числе которых 11 медицинских пунктов, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебная амбулатория.

Ганият также добавила, что будут преобразования и на уровне районных больниц, где откроются дополнительные отделения. Кроме того, планируется оснащение новым медицинским оборудованием.

"Что касается вопроса кадрового обеспечения в регионе, то, по данным акимата, на начало года в Атырауской области не хватает свыше 280 медицинских специалистов, том числе 183 врача, при этом наибольшая потребность в акушерах-гинекологах. В целях привлечения кадров в регионы на подготовку специалистов в резидентуре на 2022-2023 учебный год выделено 24 места, в том числе для двух акушеров-гинекологов". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

На приеме граждан области по личным вопросам с министром также обсудили проблемы лекарственного обеспечения и нехватки оборудования в местных больницах и поликлиниках, доступности медицинской помощи для лиц с инвалидностью.

В свою очередь глава ведомства дала исчерпывающие пояснения по каждому обращению, по некоторым из них, которые требовали детального разбирательства, поручила структурным подразделениям разобраться и помочь в трудных ситуациях.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Ажар Гиният в преддверии 8 Марта рассказала о рабочем графике и о том, как часто она работает в выходные,