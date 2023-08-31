Глава Минздрава: Состояние отравившихся в Карагандинской области детей улучшилось

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният с рабочей поездкой посетила Караганду и встретилась с детьми, перенесшими тяжелое отравление в региональном Центре оказания специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 31 августа, Ажар Гиният посетила инфекционный центр областной клинической больницы и проверила, как оказывают медпомощь пострадавшим детям.





"Из 14 детей, поступивших из Центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, на сегодня получают лечение пять детей. Дети с положительной динамикой, в сознании, проводится ранняя реабилитация", – говорится в сообщении министерства.

Ажар Гиният отметила, что состояние пострадавших детей улучшилось, а их лечение постоянно контролируют республиканские специалисты. Минздрав ведет постоянный мониторинг состояния детей и проверяет, как им оказывают медпомощь.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля: сначала двое детей в центре почувствовали недомогание, затем госпитализировали еще 10 воспитанников. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Поправившихся детей уже выписали. Результатов экспертизы, которая должна объяснить причину отравления, до сих пор нет. Два ребенка скончались.