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Глава Минздрава: Состояние отравившихся в Карагандинской области детей улучшилось

Глава Минздрава: Состояние отравившихся в Караганде детей улучшилось Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният с рабочей поездкой посетила Караганду и встретилась с детьми, перенесшими тяжелое отравление в региональном Центре оказания специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 31 августа, Ажар Гиният посетила инфекционный центр областной клинической больницы и проверила, как оказывают медпомощь пострадавшим детям.


"Из 14 детей, поступивших из Центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, на сегодня получают лечение пять детей. Дети с положительной динамикой, в сознании, проводится ранняя реабилитация", – говорится в сообщении министерства.

Ажар Гиният отметила, что состояние пострадавших детей улучшилось, а их лечение постоянно контролируют республиканские специалисты. Минздрав ведет постоянный мониторинг состояния детей и проверяет, как им оказывают медпомощь.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля: сначала двое детей в центре почувствовали недомогание, затем госпитализировали еще 10 воспитанников. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Поправившихся детей уже выписали. Результатов экспертизы, которая должна объяснить причину отравления, до сих пор нет. Два ребенка скончались.

Никита Дробны
Гиният Ажар Минздрав РК Караганда Карагандинская область
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