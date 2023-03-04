Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 400 км к югу от Алматы
Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 4 марта в 15:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 400 км к югу от Алматы на территории Китая.
Магнитуда MPV 4.3. Глубина 5 км. Энергетический класс землетрясения 9.8.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64: нет.
Ранее сообщалось, что предсказавший разрушительное землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в марте 2023 года.
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