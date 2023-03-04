Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 400 км к югу от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 4 марта в 15:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 400 км к югу от Алматы на территории Китая.



Магнитуда MPV 4.3. Глубина 5 км. Энергетический класс землетрясения 9.8.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64: нет.

Ранее сообщалось, что предсказавший разрушительное землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в марте 2023 года.



