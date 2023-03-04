В Париже мигранты выступили против законопроекта об упрощении депортации

Сотни мигрантов из африканских стран в Париже выступили против законопроекта "об убежище и миграции", касающегося упрощения депортации и ужесточения правил иммиграции в страну, сообщает Zakon.kz.

Митингующие собрались на площади Шато Руж на севере Парижа с лозунгами "Легализуем всех нелегалов", "Работа без документов – это страдание для африканцев". Участники несут растяжку, на которой можно прочитать: "Против репрессий, заключения под стражу и депортаций!", "За гостеприимную миграционную политику", пишут РИА Новости.



"Акцию организуют французские НПО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый закон также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции.

"Законопроект выделяет возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи. В ноябре МВД заявило, что усилит контроль за депортацией нелегальных мигрантов. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну", – отмечает издание.

Законопроект начнет рассматриваться в Сенате Франции в конце марта.

Согласно опубликованному в 2022 году отчету Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в 2021 году на территории страны проживали 7 млн иммигрантов, из которых 2,5 получили французское гражданство за время их нахождения в стране.

Ранее в Париже проходили митинги против пенсионной реформы. Участники протестов выступили против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.