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Несколько тысяч человек вышли на митинг в Париже

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Париже Фото: pixabay
Жители Парижа вышли на улицы, чтобы выступить против нового закона о миграции, который ужесточает правила пребывания во Франции для иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал France Info, что в акции принимают участие представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий.

Протестующие требуют отозвать данный законопроект. Они считают его противоречащим принципам Франции.

19 декабря 2023 года Национальное собрание Франции приняло закон о миграции, который подразумевает помимо упрощения процесса выдворения нарушителей усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения социальной помощи от государства и введение ежегодных миграционных квот. 

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек пройдут пешком от Парижа до Брюсселя, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine.

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Диана Абдуллаева
Париж Франция
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