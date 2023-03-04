В Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом

4 марта в 18:00 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что местными жителями села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района извлечено из воды тело ребенка 2020 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, днем ребенок остался без присмотра родителей и упал в протекающую рядом с домом реку. На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области, следственно-оперативная группа Департамента полиции. Тело нашли в 1 км от места падения.



"Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает жителей области не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности. Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности. Предупреждайте детей, не достигших 18 лет, о том, что нельзя выходить из дома самостоятельно, без взрослых". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Ранее сообщалось, в что Актобе неблагополучная семья пьянствовала в доме рядом с гробом своего умершего малыша. Ребенка похоронили только на пятые сутки благодаря соседям и волонтерам.