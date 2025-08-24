Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области

На пульт 112 спасателей поступило сообщение о возгорании склада в районе Сайрам селе Аксукентском Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, к моменту прибытия первых подразделений пожар сильно распространился, что привело к частичному обрушению кровли. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара.

"На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется большой горючей нагрузкой, тепловым излучением и сильным задымлением", – говорится в сообщении.

Для тушения пожара было задействовано несколько водяных стволов, в том числе с использованием автолестницы.

О пострадавших пока не сообщается.





"Пожар удалось потушить на предварительной площади 1000 кв. м. В тушении были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники ДЧС, МИО и ДП", – резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что серьезный пожар разгорелся в горах Алматинской области.