Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
На пульт 112 спасателей поступило сообщение о возгорании склада в районе Сайрам селе Аксукентском Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, к моменту прибытия первых подразделений пожар сильно распространился, что привело к частичному обрушению кровли. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара.
"На месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушение осложняется большой горючей нагрузкой, тепловым излучением и сильным задымлением", – говорится в сообщении.
Для тушения пожара было задействовано несколько водяных стволов, в том числе с использованием автолестницы.
О пострадавших пока не сообщается.
"Пожар удалось потушить на предварительной площади 1000 кв. м. В тушении были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники ДЧС, МИО и ДП", – резюмировали в министерстве.
