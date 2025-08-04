Китай планирует выпустить исторический фильм об опытах японских ученых на пленных

Исторический фильм "731" китайского режиссера Чжао Линьшаня о биологических лабораториях империалистической Японии планируют выпустить в честь 80-й годовщины победы во Всемирной антифашистской войне. В широкий прокат кинолента должна выйти в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства Xinhua, премьера запланирована выйти в прокат 18 сентября – в дату начала оккупации Японией Северо-Восточного Китая в 1931 году (Мукденский инцидент). Фильм опирается на факты об опытах над людьми, которые в первой половине прошлого века проводил японский отряд №731 с целью разработки биологического оружия.

Отмечается, что кинокартина служит напоминанием о необходимости защиты мира. В ней показаны бесчинства оккупационной армии Японии и воля китайского народа в борьбе с фашизмом.

Отряд №731 – специальное подразделение японских вооруженных сил, которое занималось исследованиями в области биологического оружия, проводя эксперименты на людях – военнопленных, похищенных и осужденных. Отряд организовали в 1936 году. Он также назывался "часть Камо". Им руководил японский микробиолог и военный хирург, генерал-лейтенант армии Японии Сиро Исии (1892-1959). Ученые проводили опыты со всеми видами чумы, с сибирской язвой, газовой гангреной, сыпным и брюшным тифом, дизентерией, холерой и другими болезнями.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в создании с КНР "академий инженеров" и исследовательских лабораторий.