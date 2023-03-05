Иран разрешил МАГАТЭ проводить мониторинг

Иран позволит сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поводить проверку, мониторинг и верификацию ядерной программы в стране, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране до 84%.

"Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая вскоре состоится в Тегеране", - говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

В субботу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).

МАГАТЭ - международная организация, созданная в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года. Она входит в систему ООН осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.



Ранее сообщалось, что Министерство финансов США добавило в черный список по Ирану нефтехимическую компанию в Бушере и 20 иранских судов.