Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к ядерным объектам

Иран больше не будет допускать главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, передает Mehr.

Решение правительства распространяется также на видеонаблюдение, которое ранее производилось на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.

24 июня 2025 года Рафаэль Гросси заявил о необходимости как можно скорее возобновить работу по проверке гарантий на ядерных объектах Ирана. По оценке агентства, были серьезно повреждены ключевые иранские ядерные объекты.

Но уже 25 июня 2025 года парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудники агентства лишились права въезжать в республику для проведения инспекций, пока "не гарантируется безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны". Соответствующий закон одобрили в Совете стражей конституции страны.