В Казахстан поступило свыше 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Минздраве сообщили, что 4 марта в Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати" против КВИ, сообщает Zakon.kz.

"Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" (Пфайзер) на безвозмездной основе". Минздрав РК

В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации.

"С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" – это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5". Минздрав РК

Вакцина после поступления в страну будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.

В министерстве напомнили, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" (Пфайзер, США).

Следует отметить, что Омикрон штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан.Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (Цербер).

По словам Минздрава, единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.

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В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ, чтобы внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией.