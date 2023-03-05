Как подправить осанку, рассказала врач
Фото: freepik
Врач-ортопед из США Нэнси Смит рассказала, как избежать проблем с осанкой и болями в позвоночнике, сообщает Zakon.kz.
Плохая осанка может привести к болезням спины и другим проблемам со здоровьем. Вот несколько способов, как исправить плохую осанку, по мнению врача:
- Старайтесь держаться прямо: плечи назад, подбородок вверх и спину прямо. Сделайте это привычкой, особенно когда вы сидите за компьютером или столом.
- Выполняйте упражнения для спины. Регулярные упражнения на укрепление мышц спины могут помочь исправить плохую осанку. Примерами таких упражнений могут быть подтягивания, отжимания, планки и т.д.
- Используйте специальные устройства. Некоторые устройства, такие как ортопедические корректоры осанки и пояса для спины, могут помочь исправить плохую осанку.
- Носите правильную обувь. Правильная обувь с хорошей поддержкой может помочь улучшить вашу осанку и предотвратить болезни спины.
- Разминайтесь. Регулярное разминание помогает сохранять гибкость и снижает риск болей в спине. Разминайтесь несколько раз в день, особенно если вы сидите или стоите длительное время.
- Обратитесь к врачу. Если у вас есть серьезные проблемы с осанкой или боли в спине, обратитесь к врачу. Он может назначить вам физиотерапию, массаж или другие методы лечения, чтобы помочь исправить осанку и предотвратить дальнейшие проблемы со здоровьем.
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