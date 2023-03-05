Как подправить осанку, рассказала врач

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Врач-ортопед из США Нэнси Смит рассказала, как избежать проблем с осанкой и болями в позвоночнике, сообщает Zakon.kz.

Плохая осанка может привести к болезням спины и другим проблемам со здоровьем. Вот несколько способов, как исправить плохую осанку, по мнению врача:

Старайтесь держаться прямо: плечи назад, подбородок вверх и спину прямо. Сделайте это привычкой, особенно когда вы сидите за компьютером или столом. Выполняйте упражнения для спины. Регулярные упражнения на укрепление мышц спины могут помочь исправить плохую осанку. Примерами таких упражнений могут быть подтягивания, отжимания, планки и т.д. Используйте специальные устройства. Некоторые устройства, такие как ортопедические корректоры осанки и пояса для спины, могут помочь исправить плохую осанку. Носите правильную обувь. Правильная обувь с хорошей поддержкой может помочь улучшить вашу осанку и предотвратить болезни спины. Разминайтесь. Регулярное разминание помогает сохранять гибкость и снижает риск болей в спине. Разминайтесь несколько раз в день, особенно если вы сидите или стоите длительное время. Обратитесь к врачу. Если у вас есть серьезные проблемы с осанкой или боли в спине, обратитесь к врачу. Он может назначить вам физиотерапию, массаж или другие методы лечения, чтобы помочь исправить осанку и предотвратить дальнейшие проблемы со здоровьем. Врач, научный сотрудник отдела сурдологии и патологии, назвала частые причины снижения слуха у молодых.

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