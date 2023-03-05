В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением по республике. По данным синоптиков, в большинстве областей ожидаются туман и ветер, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Жетысуской области на юге, востоке и центре ожидается туман, а юго-восточный ветер может достигать порывов 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, юге и центре ожидается туман, особенно в городе Атырау ночью и утром 6 марта.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидаются осадки в виде дождя, снега и гололеда днем, низовая метель - ночью на западе и востоке области, а днем на западе, севере и востоке. Ветер на западе и севере области ночью может достигать порывов 15-20 м/с, а днем на западе, севере и востоке - 23-28 м/с. В Кызылординской области ночью на севере и в центре ожидаются гололед и туман.

6 марта в Восточно-Казахстанской области ожидаются ночные осадки, особенно на севере и востоке, а днем - осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и юге области возможна низовая метель и гололед. Ветер на севере, востоке и юге области юго-западный, с порывами 15-20 м/с, ночью могут достигать 25 м/с. Температура воздуха составляет 0-5°C ночью и днем, на юге области до 8°C тепла. В городе Усть-Каменогорск ночью и утром 6 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, а на дорогах - гололед.



В Абайской области ночью на большей части, а днем в центре ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и центре области возможна низовая метель и гололед. Ветер на севере, юге и в центре области южный или юго-западный, с порывами 15-20 м/с, а ночью могут достигать 25 м/с. В городе Семей ночью 6 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, а на дорогах - гололед.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке ожидаются туман и гололед. Ветер на севере области юго-западный с порывами 15-20 м/с ночью.

Гроза ожидается на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области. Ветер юго-западный будет достигать скорости 15-20 м/с на горных перевалах ночью и на юге, в горных и предгорных районах области днем. Шымкент также ожидает грозу днем 6 марта, с юго-западным ветром, порывы которого достигнут 15-20 м/с.



Гололед и низовая метель ожидаются на западе, севере и востоке Актюбинской области. Ветер на севере и востоке области юго-западный, с порывами 15-20 м/с. Актобе также ожидает гололед 6 марта, с низовой метелью ночью. Ветер юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

Днем 6 марта на юге и востоке Мангистауской области ожидается ветер, дующий с востока и юга, со скоростью 15-20 м/с, с порывами.



На севере и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель и гололед, а на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный на большей части области, будет достигать скорости 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. Ночью и утром 6 марта, Костанай также ожидает низовую метель и гололед, с юго-западным ветром, достигающим 15-20 м/с.

На западе Северо-Казахстанской области низовая метель ожидается ночью. Днем на севере, западе и юге области ожидается гололед, с юго-западным ветром, достигающим 15-20 м/с, и порывами 23-28 м/с. В Петропавловске также ожидается гололед днем 6 марта, с юго-западным ветром, достигающим 15-20 м/с и порывами до 25 м/с.

В ночь на 6 марта на севере Карагандинской области ожидается низовая метель, а на юге и востоке области – туман и гололед. Ветер на севере области будет западный, юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.



Днем 6 марта на западе, юге и востоке Улытауской области ожидается гололед, а на востоке и в центре – туман в ночное и утреннее время. Город Жезказган также ожидает гололед днем 6 марта, а ночью и утром – туман.

Днем 6 марта на западе и севере Павлодарской области ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.