Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: pixabay

Госметеослужба "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 6 марта по территории Казахстана в четырех областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: