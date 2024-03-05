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Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 01:45 Фото: pixabay
Госметеослужба "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 6 марта по территории Казахстана в четырех областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

На севере, юге, в центре Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман. 

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер с порывами до 15-20, временами до 25 м/с.

На востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Днем на севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области прогнозируется туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам.

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Казгидромет Казахстан
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