Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Фото: pixabay
Госметеослужба "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 6 марта по территории Казахстана в четырех областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.
На севере, юге, в центре Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.
В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер с порывами до 15-20, временами до 25 м/с.
На востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.
Днем на севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области прогнозируется туман.
Ранее "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам.
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