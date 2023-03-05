В Тегеране во время взрыва в жилом доме погибли люди

В Тегеране в жилом доме прогремел взрыв. Четыре человека скончались на месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Tasnim, ЧП произошло на улице Мазандаран в восточной части города.

Известно, что шесть человек получили ранения, трое из них были госпитализированы.

Согласно информации агентства, в доме находился цех по производству взрывчатых веществ. Это могло стать одной из причин трагедии.

Ранее сообщалось, что Иран позволит сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводить проверку, мониторинг и верификацию ядерной программы в стране.