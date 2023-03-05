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Ева Польна думает сменить имя

певица Фото: Instagram/Ева Польна
Певица Ева Польна думает сменить имя, так как оно стало слишком популярным у россиян, сообщает Zakon.kz.

Артистка отметила, что слишком часто стала оборачиваться на оклик, хотя звали не ее.

"Думаю, что мне надо его поменять, потому что с 2000 по 2003 год родилось столько прекрасных девочек, которых родители назвали этим именем, вспомнив, что оно есть. И когда ты стоишь в магазине и постоянно кричат: "Ева, Ева", то я оборачиваюсь и думаю: "Зачем так настойчиво меня звать. А потом понимаю, что это мать звала своего ребенка", – сказала Польна в YouTube-интервью со Светланой Бондарчук.

Как выяснилось, певица уже стала подписываться в автографах других именем.

"Я иногда уже стала иронизировать и подписываюсь именем Евлампия. Что значит Ева? Это когда тебе 25 лет, а за 40 – весомее Евлампия", – заявила артистка.

Ранее сообщалось, что полнометражный фильм о группе "Сектор Газа" планируют выпустить в 2024 году.

Елена Беляева
Россия
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