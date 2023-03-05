Ученые оценили способность специй замедлить атрофию у пожилых людей

Ученые из Университета Колорадо провели исследование, чтобы понять, может ли использование специй замедлить атрофию и снижение качества жизни у пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Результаты они опубликовали в журнале Nutrients.

Как пишет издание, после 30 лет человек начинает терять 3-8% мышечной массы за десятилетие. С 60 лет этот процесс ускоряется и может привести к остепорозу, снижению качества жизни и инвалидизации. Здоровая сбалансированная диета и тренировки могут уменьшить снижение мышечной массы и когнитивных функций. Но пожилые люди, как правило, потребляют меньше белка, чем требуется.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 109 пожилых людей. Половине участников предложили мясные закуски, а остальным – вегетарианские. Часть блюд содержала специи, а остальные – только соль и перец. Все продукты были нежными, их было легко жевать и глотать. Все блюда имели одинаковое содержание калорий и макронутриентов.

Выяснилось, что добавление специй увеличило интенсивность вкуса и привлекательность и мясной, и растительной еды. Но этот способ так и не привел к большему потреблению белка.

К 2035 году больше половины жителей Земли будут иметь избыточный вес или страдать от ожирения, говорят исследования.

