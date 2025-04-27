Ученые назвали популярную специю, способную ослабить действие лекарств

Ученые из Национального центра исследований природных продуктов в США выяснили, что активный компонент одной из самых популярных специй может негативно влиять на действие рецептурных лекарств, сообщает Zakon.kz.

Речь идет про корицу, которая известная не только своими вкусовыми, но и целебными свойствами. Исследование опубликовано в журнале Food Chemistry.

Ученые обнаружили, что циннамальдегид – ключевое соединение в корице – активирует рецепторы, отвечающие за метаболизм лекарств. Это значит, что при чрезмерном употреблении корицы препараты могут выводиться из организма быстрее, чем положено, и терять свою эффективность.

"Если человек принимает добавки с корицей в больших количествах, не сообщая об этом врачу, это может привести к тому, что лекарство не подействует должным образом", – отметил Шабана Хан, ведущий научный сотрудник центра.

Хотя добавить немного корицы в утренний кофе – не проблема, а вот высококонцентрированные добавки могут представлять риск, особенно для людей с хроническими заболеваниями – от диабета и гипертонии до депрессии.

Разные виды корицы также имеют различный уровень риска. Масло корицы, которое используют наружно как антисептик или ароматизатор, практически не влияет на лекарства. А вот кора корицы, особенно разновидность Cassia (кассия), содержащая высокие уровни кумарина – природного антикоагулянта, – может быть опасной для людей, принимающих препараты, разжижающие кровь.

"Настоящая цейлонская корица из Шри-Ланки содержит гораздо меньше кумарина, и поэтому считается более безопасной", – отметил Амар Читтибойна, заместитель директора центра.

По словам ученых, важно продолжать изучение биохимического воздействия корицы на организм и потенциальных взаимодействий с лекарствами. Однако до получения результатов клинических испытаний исследователи рекомендуют осторожность.

"Тем, кто хочет использовать корицу в качестве добавки, особенно при приеме рецептурных препаратов, лучше сначала проконсультироваться с врачом", – подчеркнул соавтор исследования Билл Герли.

Данный материал не является инструкцией к действию. Перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

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