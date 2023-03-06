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Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты

планета Фото: Роскосмос
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Лучше кадры были опубликованы в Telegram.


Земля

Фото: Роскосмос

"Завершим неделю подборкой невероятных снимков с борта МКС!" - написали авторы поста.


Земля

Фото: Роскосмос

В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.


Земля

Фото: Роскосмос

Месяц назад космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 11 января выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал заснеженный Казахстан.

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