Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Лучше кадры были опубликованы в Telegram.





Фото: Роскосмос

"Завершим неделю подборкой невероятных снимков с борта МКС!" - написали авторы поста.





Фото: Роскосмос

В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.







Фото: Роскосмос

Месяц назад космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 11 января выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал заснеженный Казахстан.

