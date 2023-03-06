Снимки Земли с МКС опубликовали космонавты
Фото: Роскосмос
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.
Лучше кадры были опубликованы в Telegram.
Фото: Роскосмос
"Завершим неделю подборкой невероятных снимков с борта МКС!" - написали авторы поста.
Фото: Роскосмос
В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.
Фото: Роскосмос
Месяц назад космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 11 января выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал заснеженный Казахстан.
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