За бортом "космического дома": Роскосмос показал работу космонавтов на поверхности МКС

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала снимки космонавтов во время работы на поверхности Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, пока Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выполняли работы на поверхности МКС, на станции им помогал Олег Платонов.

Фото: Роскосмос

Космонавты провели за бортом более шести часов.

Фото: Роскосмос

"Работы в открытом космосе завершились, но впечатления от них не меркнут. Смотрим фотографии, которые успел сделать Олег Платонов, и вспоминаем, какой была ВКД-64", – подписала пост в Telegram пресс-служба ведомства.

Фото: Роскосмос

Ранее, в августе, "Роскосмос" почтил память Талгата Мусабаева.