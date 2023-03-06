В Финляндии министра подозревают в алкогольном опьянении во время выступления
Согласно информации финской гостелерадиокомпании YLE, мероприятие прошло в конце апреля 2022 года.
Отмечается, что речь Линтиля была сумбурной, вид нетрезвым, а от него самого пахло алкоголем. При этом после выступления главы Минэкономразвития Финляндии возникла дискуссия о его поведении.
Как уточняется, в тот же день в центре Хельсинки через кредитную карту секретаря министра было куплено две бутылки вина и одна бутылка коньяка. Об этом свидетельствуют копии счетов и квитанций, к которым канал получило доступ через официальный запрос.
Между тем, министр отрицает, что алкоголь повлиял на его работу.
Ранее нарколог Даниил Петров назвал первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма.