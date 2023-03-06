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В Финляндии министра подозревают в алкогольном опьянении во время выступления

алкоголь Фото: pixabay
Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля во время его выступления с речью от имени правительства заподозрили в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации финской гостелерадиокомпании YLE, мероприятие прошло в конце апреля 2022 года.

Отмечается, что речь Линтиля была сумбурной, вид нетрезвым, а от него самого пахло алкоголем. При этом после выступления главы Минэкономразвития Финляндии возникла дискуссия о его поведении.

Как уточняется, в тот же день в центре Хельсинки через кредитную карту секретаря министра было куплено две бутылки вина и одна бутылка коньяка. Об этом свидетельствуют копии счетов и квитанций, к которым канал получило доступ через официальный запрос.

Между тем, министр отрицает, что алкоголь повлиял на его работу.

Ранее нарколог Даниил Петров назвал первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма.

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