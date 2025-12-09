Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Сенате 9 декабря 2025 года заявил о росте преступлений в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов привел данные криминальной статистики.

"В состоянии алкогольного опьянения на сегодня совершено каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование, хулиганство. В пьяном виде совершены каждый четвертый грабеж и ДТП. При этом 60% от всей преступлений, или 1048, совершены в ночное время. Основными причинами пьяной преступности является доступность алкогольной продукции в свободной реализации, несоблюдение субъектами предпринимательства мер безопасности, менее строгая ответственность за их нарушение и неограниченный режим работы в развлекательных заведениях", – подчеркнул вице-министр.

Также, по его словам, в этом году поступило 42 тыс. обращений от граждан о нарушениях в увеселительных заведениях.

"Зарегистрировали 1749 уголовных дел, это статистика 11 месяцев 2025 года. Каждое четвертое деяние, совершенное в стране, совершено в состоянии алкогольного опьянения. На сегодня это 10 убийств, 579 фактов телесных повреждений, восемь изнасилований, 26 грабежей, 238 хулиганств. Особое беспокойство вызывает ситуация в Астане. В 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений, большая часть из которых в ночное время и даже под утро", – подчеркнул Санжар Адилов.

При этом он заявил, что фиксируется случай многократного совершения правонарушения в одних и тех же заведениях.

"По Алматы тоже статистика, будем говорить, очень страшная. Это 3588 звонков и более 14 убийств (в заведениях. – Прим. ред.)", – резюмировал он.

9 сентября сообщалось, что 19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны.