#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 17:51 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Сенате 9 декабря 2025 года заявил о росте преступлений в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов привел данные криминальной статистики.

"В состоянии алкогольного опьянения на сегодня совершено каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование, хулиганство. В пьяном виде совершены каждый четвертый грабеж и ДТП. При этом 60% от всей преступлений, или 1048, совершены в ночное время. Основными причинами пьяной преступности является доступность алкогольной продукции в свободной реализации, несоблюдение субъектами предпринимательства мер безопасности, менее строгая ответственность за их нарушение и неограниченный режим работы в развлекательных заведениях", – подчеркнул вице-министр.

Также, по его словам, в этом году поступило 42 тыс. обращений от граждан о нарушениях в увеселительных заведениях.

"Зарегистрировали 1749 уголовных дел, это статистика 11 месяцев 2025 года. Каждое четвертое деяние, совершенное в стране, совершено в состоянии алкогольного опьянения. На сегодня это 10 убийств, 579 фактов телесных повреждений, восемь изнасилований, 26 грабежей, 238 хулиганств. Особое беспокойство вызывает ситуация в Астане. В 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений, большая часть из которых в ночное время и даже под утро", – подчеркнул Санжар Адилов.

При этом он заявил, что фиксируется случай многократного совершения правонарушения в одних и тех же заведениях.

"По Алматы тоже статистика, будем говорить, очень страшная. Это 3588 звонков и более 14 убийств (в заведениях. – Прим. ред.)", – резюмировал он.

9 сентября сообщалось, что 19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане
18:13, Сегодня
В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане
МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения
11:48, 08 сентября 2025
МВД утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения
В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков
17:55, 26 ноября 2025
В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: