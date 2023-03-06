В Абайской области школьников перевели на дистанционное обучение

Из-за неблагоприятных погодных условий в Абайской области школьники и студенты колледжей временно переведены на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 6 марта по области Абай для учащихся 1-11 классов I-II смены в гг.Семей, Курчатов, Бескарагайском, Бородулихинском, Аягузском, Жарминском районах занятия переведены на дистанционный формат обучения. Также студенты 1-2 курсов колледжей г.Семей переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении акимата Абайской области.

Ранее синоптики прогнозировали сильные осадки в виде дождя со снегом, усиление ветра с порывами до 25 м/с и гололёд на большей части области.

Синоптики прогнозировали штормовое предупреждение на понедельник не только в Абайской области, но и ряде других регионов Казахстана.