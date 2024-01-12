Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьников Абайской области частично перевели на дистанционное обучение

обучение онлайн Фото: pixabay
12 января 2024 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены ряда школ переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Учиться из дома будут:

  • 1-11 классы 15 школ Аягузского района;
  • 1-11 классы 2 школ Жарминского района;
  • 1-11 классы 4 школ города Курчатов;
  • 1-11 классы 2 школ Кокпектинского района;
  • 1-11 классы всех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме

Казахстан по-прежнему остается под влиянием активного атлантического циклона. В РГП "Казгидромет" Zakon.kz рассказали о погоде на 12 января 2024 года.

Читайте также

Казахский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности
Казахский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности
Елена Беляева
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: