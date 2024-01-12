Школьников Абайской области частично перевели на дистанционное обучение

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12 января 2024 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены ряда школ переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Учиться из дома будут: 1-11 классы 15 школ Аягузского района;

1-11 классы 2 школ Жарминского района;

1-11 классы 4 школ города Курчатов;

1-11 классы 2 школ Кокпектинского района;

1-11 классы всех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме Казахстан по-прежнему остается под влиянием активного атлантического циклона. В РГП "Казгидромет" Zakon.kz рассказали о погоде на 12 января 2024 года.

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