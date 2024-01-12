Школьников Абайской области частично перевели на дистанционное обучение
Фото: pixabay
12 января 2024 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены ряда школ переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Учиться из дома будут:
- 1-11 классы 15 школ Аягузского района;
- 1-11 классы 2 школ Жарминского района;
- 1-11 классы 4 школ города Курчатов;
- 1-11 классы 2 школ Кокпектинского района;
- 1-11 классы всех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме
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