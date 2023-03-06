Матом больше не ругаемся: вступает в силу новый штраф за мат в общественном месте
Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.
Ранее мы писали о том, при каких обстоятельствах казахстанцев будут штрафовать за маты.
Но стоит еще раз немного напомнить об этом нашим читателям.
Итак, насколько усилена ответственность за мат?
С этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, тогда ответственность за это – 17 250 тенге или арест до 10 суток.
С 6 марта 2023 года за нецензурную брань будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.
Не будут ли штрафовать, если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?
По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.
Будут ли наказывать за мат в доме или машине?
Все зависит от обстоятельств. Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Как будут штрафовать за маты в соцсетях?
По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.
За мат на каком языке будут штрафовать?
В целом, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
Как сообщали ранее, ответственность за нецензурную брань усилили в целях пресечения нарушения общественного порядка.