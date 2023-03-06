​Путешествие в Долину шаров: блогер опубликовал видео загадочного места в Мангистау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев 5 марта опубликовал видео одного из уникальных природных мест Казахстана — Долины шаров на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Долина шаров (Торыш) находится в Мангистауской области.

Как отмечает Сарсенбаев, это уникальный природный пейзаж, которое представляет собой группу гигантских каменных шаров, расположенных на пустынной равнине.

"Каменные шары имеют диаметр от нескольких сантиметров до нескольких метров и выглядят очень впечатляюще, будто кто-то руководствовался определенным замыслом, укладывая их в определенном порядке. Однако, на самом деле, эти шары являются естественным геологическим образованием, образованным миллионы лет назад под влиянием эрозии и ветровых процессов", — говорится в публикации.

Стоит отметить, ученые до сих пор не могут точно объяснить, каким образом образовались эти шары.

Одна из гипотез предполагает, что они образовались в результате отложения материала вокруг небольших ядер, таких как камешки или кости животных, которые потом разлагались, оставляя вокруг себя солидные оболочки.

Комментаторы в очередной раз отметили, что в Казахстане очень красивая природа.

26 января Сарсенбаев опубликовал видео фламинго, которые прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области.