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Казахстан занял 63 место среди 145 стран по уровню военной мощи

мощь, рейтинг Фото: МО РК
Казахстан оказался на 63-м месте из 145 в мировом рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower. Индекс страны составил 1,0873, сообщает Zakon.kz.

Чем ниже индекс, тем больше военная мощь государства. Специалисты рейтинга оценивали 60 различных факторов, в том числе уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и другой военной техники, доступ к ресурсам, нефти, углю, которые влияют на боеспособность армии. Фактор наличия ядерного оружия не учитывался.

Страны с самыми высокими показателями военной мощи — США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.

Среди стран СНГ, помимо России, Казахстан уступает Азербайджану, Беларуси и Узбекистану. Ниже Казахстана в рейтинге расположились Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

Среди стран СНГ, оказавшихся в рейтинге выше Казахстана, Россия тратит на оборону 82,6 млрд долларов, Украина — 30 млрд долларов, Азербайджан — 3,1 млрд долларов. При этом в Беларуси и Узбекистане бюджет оказался в разы ниже, чем в Казахстане: 723,1 млн и 692,5 млн долларов, соответственно, против 2,6 млрд долларов в Казахстане.

рейтинг

Фото: finprom.kz

В авиации Казахстана, по данным аналитиков Global Firepower, числится 237 летательных аппаратов: 75 боевых вертолетов, а среди самолетов — 39 штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолетов. В Сухопутных войсках страны числится 300 танков, 5,2 тыс. боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня.

Общая численность военного персонала составляет 77 тыс. человек, из них 45 тыс. человек — действующие военные, 32 тыс. человек относятся к военизированным формированиям, пишет Finprom.kz

В январе текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 10,6 млрд тенге — сразу в 24,1 раза больше, чем годом ранее.

23 февраля стало известно, что зарплаты повысят военным летчикам, педагогам и медикам в Казахстане. 

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