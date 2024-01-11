Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге армий

В ежегодном рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower-2024 Казахстан оказался на 58-м месте из 145, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, армия Казахстана признана лучшей в Центральной Азии.

Фото: globalfirepower.com

Ниже Казахстана в рейтинге расположились Азербайджан (59), Беларусь (64), Узбекистан (65), Туркменистан (83), Кыргызстан (100), Таджикистан (107).

Страны с самыми высокими показателями военной мощи – США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.

Стоит отметить, что страны оценивали по 60 различным критериям: количество военных подразделений, человеческие ресурсы, финансовое положение, технологическое развитие, географическое расположение и мобильность и т.д.

В марте 2023 года в этом рейтинге Казахстан находился на 63-м месте.

Ранее стало известно, что на воинские сборы в 2024 году призовут в два раза больше казахстанцев.

