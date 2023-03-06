Представители ЦИК провели в Актобе выездной семинар-совещание

Во время деловой игры-тренинга смоделировали день выборов, возникновение различных внештатных ситуаций и выхода из них, сообщает Zakon.kz.

На днях в Актобе прошло выездной семинар-совещание с участием заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Константина Петрова и член ЦИК Сабилы Мустафиной по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК



"С 22 февраля по 14 марта Центризбирком организовывает семинары-совещания по всем 20 регионам страны. Их цель – обучение не только членов избирательных комиссий на местах, но и других участников избирательного процесса. В частности, представителей партий, предвыборных штабов, аккредитованных общественных организаций. В рамках семинара также предусмотрено проведение тренинга. Это деловая игра по организации дня голосования, проводимой ЦИК для территориальных избирательных комиссий. Те в свою очередь проведут подобный семинар для участковых избиркомов", – рассказала заведующая отделом организации электорального обучения ЦИК РК Айгерим Тажиева.

В Актюбинской области с 26 февраля начали работу 525 избирательных участков, которые получили список электората. 5 дней отвели для их уточнения. С 4 марта избиратели могут узнать, включены ли они в список, нет ли ошибок в написании фамилии, имени, отчества.

С 4 марта начата выдача открепительных удостоверений на право голосования. Данные выборы отличаются от предыдущих, так как в этой кампании избираются депутаты в Мажилис Парламента РК по партийным спискам и одномандатным округам (70% на 30%). Также по смешанной системе пройдут выборы в областные маслихаты и маслихаты городов республиканского значения (50% на 50%). В районные и городские маслихаты выбирать будут только кандидатов по одномандатным округам.





"В списки избирателей по Республике Казахстан включены 12 032 550 человек. С 4 марта началась выдача открепительных удостоверений. То есть это новая фаза, в которую включены все избирательные комиссии в нашей стране. В Казахстане постановлением Центральной избирательной комиссии было сформировано 29 одномандатных территориальных избирательных округов по выборам депутатов Мажилиса Парламента. Открепительные удостоверения будут выдаваться до 18 часов местного времени 18 марта", – отметил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

Он также подчеркнул особенность предстоящих выборов: разное количество бюллетеней. Четыре – в мегаполисах (городах республиканского значения) и пять – в областных и районных центрах. Столько же будет и видов открепительных удостоверений. Причем их цвет полностью совпадает с цветом соответствующих бюллетеней.

В реестр избирателей по Актюбинской области вошли 562 590 человек. До 17 февраля 2023 года в регионе по поступившим письменным заявлениям включены в соответствующие списки 6435 избирателей, исключены из списка избирателей по месту регистрации 10 244 граждан.

"Общее количество участковых избирательных комиссий – 525 (в городе Актобе – 169 и в районах – 356), в том числе 14 закрытых участков в областном центре. Избирательные участки полностью материально-технически оснащены. Имеется телефонная связь, интернет, необходимая организационная техника, канцелярские принадлежности, сейфы и так далее", – рассказал заместитель руководителя аппарата акима области Даулетияр Тогызбаев.

По его словам, на сегодня для избирателей работают 14 Call-центров, в том числе областной ситуационный круглосуточный центр 109. Также был запущен телеграм-бот для проверки себя в списках избирателей посредством ИИН.

Избирательные участки материально-технически оснащены, в том числе имеются все необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями. Таковых в регионе 1 826 человек, имеющих право голоса.

481 участок обеспечен пандусами, на 44 участках они отсутствуют, так как на этих избирательных участках входные двери без порогов.

При входе на 446 избирательных участках установлены тактильные указатели, до выборов их дополнительно поставят еще на 62 избирательных участках. Тактильные указатели внутри стоят на 459 избирательных участках, дополнительно будут установлены на 49 участках.

Всего на 511 избирательных участках установлены уголки для граждан с инвалидностью и кабины для голосования. Кроме того, для глухих и слабослышащих инвалидов будет организована деятельность 19 специалистов жестового языка.

В день выборов в Актюбинской области будет организовано 37 автомашин службы инватакси: 22 – в Актобе, 15 – во всех районных центрах.

Автор: Александр Сергеев