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Представители "Актобе" дали оценку выездной победе над "Торпедо"

Футбол Комент Игроков и тренера Фото: Instagram/fcaktobe_official
Ведущие футболисты клуба "Актобе" Алибек Касым и Дмитрий Шомко, а также наставник команды Андрей Карпович прокомментировали гостевую победу над грузинским "Торпедо" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Первая игра между командами "Торпедо" (Кутаиси) и "Актобе" прошла в Грузии и завершилась крупной победой западноказахстанского коллектива – 4:1, несмотря на то, что гости прилетели за считаные часы до начала поединка.


Счет в футбольном противостоянии открыл казахстанский форвард Алибек Касым, который удачно реализовал 11-метровый пенальти.

Оставшиеся три гола в составе "Актобе" забили Милош Раичкович, Максим Самородов и Андрия Филипович.

Ответная встреча между "Актобе" и "Торпедо" запланирована на 3 августа на стадионе "Кобланды батыр". В эти же сроки проведут свои матчи и два других казахстанских клуба, которые выступали накануне под эгидой Лиги конференций. "Тобол" примет у себя швейцарский "Базель", а "Ордабасы" поедет с визитом в Польшу к "Легии".

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