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Находившихся в розыске казахстанских преступников задержали за рубежом

Казахстан преступники заграница МВД задержание Фото: pexels
В Министерстве внутренних дел Казахстана 6 марта рассказали, сколько преступников, скрывающихся за рубежом, удалось найти и задержать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в МВД старший оперуполномоченный по ОВД Департамента криминальной полиции ведомства Куаныш Ибрашев сообщил, что полицейские ведут розыск преступников не только в Казахстане, но и за его пределами.

"На сегодня за пределами Казахстана задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за совершение убийства женщины".Куаныш Ибрашев

При этом он отметил, что поиск преступников осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами государств-участниц Содружества Независимых Государств, а также организацией международной уголовной полиции Интерпола, в которую входят 195 стран.

Касательно розыска и задержания внутри страны, то с начала 2023 года разыскано и задержано 416 преступников, среди них четыре лица, совершивших убийства, 24 причастных к разбойным нападениям и грабежам.

"Относительно розыска без вести пропавших лиц отмечаем, что органы внутренних дел на любой сигнал о безвестном исчезновении реагируют незамедлительно. В текущем году в полицию поступило порядка 1600 сообщений о без вести пропавших, в том числе 596 в отношении несовершеннолетних, на поиски которых затрачиваются огромные силы и средства, а также время, так как многие из них скрываются умышленно".Куаныш Ибрашев

Ранее в МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в Казахстане.

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