В МВД озвучили список стран, где находили казахстанских преступников

В Министерстве внутренних дел (МВД) сегодня, 6 января 2025 года, огласили интересную статистику. Сотрудники ведомства рассказали, в каких странах находили казахстанских преступников, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, с помощью Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на территории зарубежных стран было разыскано более 110 уголовных преступников и без вести пропавших, объявленных в международный розыск.

К примеру, установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории таких государств, как Россия, Турция, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Польша, США, Грузия, Армения, Азербайджан, Испания, Великобритания, Чехия, Швеция, Украина, Германия, Колумбия, Израиль, Бельгия, Греция, Италия, Доминиканская Республика, Литва, Кыргызстан, Узбекистан.

Также отмечено, что злоумышленники больше всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такими как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие.

Не так давно, 31 декабря 2024 года, сообщалось, что в Дубае задержали казахстанца, укравшего у алматинской компании почти миллиард тенге.

Еще раньше Генеральная прокуратура рассказала об экстрадиции из России мужчины для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

