Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
По обработанным РГП "Казгидромет" снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) спутников NASA по состоянию на 1 марта площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%.
"Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов", – говорится в сообщении.
Регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области.
Со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области.
С низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.
"Объемы влагозапасов в Карагандинской (за исключением реки Нура), Улытауской, Акмолинской (за исключением реки Жабай), Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 13-44%. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетнего значения на 37% и 74%".РГП "Казгидромет"
В настоящее время, как отметили синоптики, процесс снегонакопления продолжается.
Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО
Показатели осеннего увлажнения почвы выше среднемноголетних значений в бассейнах рек Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Ниже среднемноголетних значений в бассейнах рек Карагандинской, Улытауской, Акмолинской и Актюбинской областей.
Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО
Глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей в среднем от 5 до 115 см в Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 6 до 35 см в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
"В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков".РГП "Казгидромет"
Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО
По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.
"Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупредили, что в марте погода в Казахстане будет неустойчивой.