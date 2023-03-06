Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой

РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам. Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По обработанным РГП "Казгидромет" снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) спутников NASA по состоянию на 1 марта площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%.

"Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов", – говорится в сообщении.

Регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области.

Со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области.

С низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

"Объемы влагозапасов в Карагандинской (за исключением реки Нура), Улытауской, Акмолинской (за исключением реки Жабай), Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 13-44%. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетнего значения на 37% и 74%". РГП "Казгидромет"

В настоящее время, как отметили синоптики, процесс снегонакопления продолжается.

Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО

Показатели осеннего увлажнения почвы выше среднемноголетних значений в бассейнах рек Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Ниже среднемноголетних значений в бассейнах рек Карагандинской, Улытауской, Акмолинской и Актюбинской областей.



Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО

Глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей в среднем от 5 до 115 см в Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 6 до 35 см в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.



"В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков". РГП "Казгидромет"

Фото: филиал РГП "Казгидромет" по СКО

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.



"Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили, что в марте погода в Казахстане будет неустойчивой.