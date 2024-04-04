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"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России

"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 12:11 Фото: pixabay
В Казахстане складывается сложная ситуация с паводками во многих областях страны. Тем временем в пресс-службе РГП "Казгидромет" озвучили ожидаемый объем весеннего половодья по реке Урал, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что, согласно прогнозам "Росгидромета", основанным на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

К примеру, в Верхнеуральском водохранилище (Челябинская область) ожидается объем половодья от 0.36 до 0.46 кубических километров. Это в 9 раз превышает показатели 2023 года и приближается к максимальным многолетним характеристикам.

Прогнозируемый объем половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область) находится в диапазоне от 2.5 до 3.5 кубических километров. Это почти вдвое превышает данные за 2023 год и приближается к историческому максимуму.

Для участка Сакмара – Татарская Каргала (Оренбургская область) прогнозируется объем половодья от 5.0 до 6.0 кубических километров, что также выше показателей предыдущего года.

"На территории Казахстана ожидаемые сроки вскрытия реки (процесс разрушения ледяного покрова, происходящий под воздействием тепла и механических сил, возникающих в результате интенсивного притока воды) по гидропосту Урал-Кушум (Западно-Казахстанская область) прогнозируются в период с 7 по 12 апреля 2024 года", – заявили казахстанские синоптики.

Также ожидается, что объем весеннего половодья на участке Урал-Кушум составит от 11.0 до 15.0 кубических километров.

"Это значительно превышает показатели 2023 года и приближается к рекордным значениям".Пресс-служба ГРП "Казгидромет"

Тем временем из-за паводков в Жылыойском районе Атырауской области объявлено чрезвычайное положение.

С ситуацией по паводкам в Казахстане можно подробно ознакомиться по ссылке.

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