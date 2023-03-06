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Дикому Арману продлили арест до 7 апреля

суд Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу "Дикий Арман", продлили арест до 7 апреля, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 6 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

"Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля 2023 года", - рассказали в пресс-службе суда.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

Генпрокуратура заявила о том, что Дикий Арман похищал людей во время беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

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