Колледж или университет: на что нужно обратить внимание при выборе места обучения

Ежегодно девятый класс по стране оканчивают тысячи детей. Для них и их родителей это трудный и ответственный период выбора - продолжить обучение в школе или уйти в колледж.

При этом учитываются многие факторы, в том числе относительная доступность последних в плане стоимости обучения, да и сама возможность быстро получить необходимую квалификацию и начать зарабатывать. Но ни для кого не секрет, что школы отправляют в колледжи также трудных подростков, чтобы не страдал престиж учебного заведения. Что нужно знать, чтобы принять осознанное решение, в материале Zakon.kz.



В 2020 году девять классов окончили 108 539 подростков, 2021 – 96 922 подростков, 2022 году – 113 724 человек.



Какая часть в итоге поступили в колледжи, сколько вернулись в школу, а сколько пополнили ряды NEET-молодежи, то есть молодых людей, которые нигде не учатся и не работают, точно сказать сложно, так как такую статистику никто не ведет.

Но известно, что в эти же годы в колледжи поступили 91 161, 94 559 и 109 992 человек соответственно.

Последние годы министерство просвещения предпринимает ряд попыток, чтобы поднять престиж колледжей.

"Обучение в колледжах в рамках госзаказа по востребованным специальностям является бесплатным. На сегодня выделено 125 тыс. грантов и будет увеличено до 150 тыс. грантов к 2025 году". Министерство просвещения

Принимаются также меры по улучшению социального положения студентов, поступающих в рамках госзаказа:

предоставление стипендии в зависимости от успеваемости студента;

надбавка 75% к установленному размеру стипендии лицам с инвалидностью по слуху и зрению;

питание по рабочим квалификациям;

обеспечение общежитием;

С текущего года все иногородние студенты колледжей будут получать компенсацию за проезд в размере 4 МРП в период зимних и летних каникул без подтверждающих документов за проезд.



У каждого абитуриента имеется возможность выбрать до четырех специальностей и четырех колледжей. Это, конечно, повышает шансы поступления.

К слову, вступительные экзамены проводятся только по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки.

По всем другим специальностям экзамены отменены.

В ведомстве также сообщили, что приняты меры по охвату бесплатным образованием детей из многодетных, неполных семей, семей, имеющих детей-инвалидов.

Есть еще ряд "фишек":

Внедрена целевая подготовка кадров в колледжах по заявкам предприятий. При этом работодатель берет на себя обязательство организации практики и дальнейшего трудоустройства выпускников колледжей согласно трехстороннего договора;

Продолжается внедрение дуального обучения. С 2022 года срок прохождения практики при дуальном обучении согласно Трудового кодекса засчитывается в трудовой стаж студента - от 6 месяцев до 1,5 года.

"С внедрением академической самостоятельности пересмотрено содержание образовательных программ. Ранее сроки обучения по различным квалификациям четко регламентировались, в среднем от 2 до 4 лет. Но эта норма была исключена из закона "Об образовании". Теперь это будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения, соответственно, абитуриент имеет возможность получить до трех квалификаций и выйти на рынок труда в кратчайшие сроки". Министерство просвещения

Однако школьный профориентатор JOO.kz. Диас Асанов считает, что казахстанские колледжи в большинстве своем по-прежнему являются местом, куда школы в добровольно-принудительной форме отправляют детей после 9 класса. Таким образом, по его словам, школы избавляются от "двоечников" и "троечников" и стараются сохранить репутацию как школы "отличников".

Не придает дополнительной привлекательности мизерное финансирование колледжей, что напрямую отражается на качестве преподавателей, атмосферы и материально-технической базы.



"При выборе колледжа или университета, нужно обязательно учитывать цели. Колледжи и университеты предоставляют различные образовательные программы и возможности. Если ваша цель - получить профессиональную подготовку в определенной области, то колледж может быть лучшим выбором. Колледжи обычно специализируются на конкретных областях и предоставляют программы, которые в основном ориентированы на практические навыки и профессиональную подготовку. Это может быть особенно полезно, если вы хотите быстро получить конкретные навыки и начать работать". Диас Асанов

С другой стороны, говорит Диас Асанов, если вы заинтересованы в более широком образовании и хотите получить более глубокие знания в разных областях, то университет может быть лучшим выбором. Это может помочь получить более полное образование и развить свои знания и навыки в разных областях.

"Также стоит учитывать расходы на обучение и личные обстоятельства. Обучение в колледже обычно стоят дешевле, чем в университете, и как итог, могут быть более доступны для абитуриентов с ограниченным бюджетом. Люди думают, что поступление в университет является более высокой и престижной целью, чем поступление в колледж. Родители могут чувствовать социальное давление, и делают все, чтобы их дети поступили в университет. Обязательно нужно смотреть профессии, где требуется высшее образование, а где - нет. Если не требуется, то смело можно отдавать своего ребенка в колледж с хорошей репутацией, но, к сожалению, таких очень мало". Диас Асанов

К слову, многие школьники до сих пор думают, что после обучения в колледже, при желании получить высшее образование, они смогут с легкостью поступить сразу на второй курс университета. Но 14 февраля министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что такого преимущества перед другими абитуриентами обладатели диплома об окончании ТиПо не имеют.



Ранее сообщилось, что в Казахстане изменились правила приема на обучение в колледжи.

