О параллельном обучении школьников в колледжах рассказали в Минпросвещения

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как отражается на учебе инициатива предоставить учащимся 10-11 классов возможность параллельно со школой обучаться в колледжах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что данная инициатива уже работает в пилотном режиме, но пока рано говорить о ее качестве.

"Мы по результатам посмотрим. Сейчас в каждом регионе избрано по два колледжа, где данный эксперимент проводится. В нем участвует более 2 тыс. учеников 11 классов. Мы видим позитивный результат. После обсуждения и изучения данного опыта будет принято решение масштабировать, ограничить или реализовывать это по другому. Пока не мешает и не влияет на качество образования. В этом проекте участвуют школы именно с односменным обучением", – дополнил Гани Бейсембаев.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил предоставить возможность учащимся 10-11 классов по своему выбору параллельно обучаться в колледжах. По его мнению, это позволит выпускнику школы после завершения 11 класса получить как аттестат, так и диплом с конкретной квалификацией.

