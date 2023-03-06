В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий

По решению прокуратуры в целом задержали 997 подозреваемых в причастности к строительству, сообщает Zakon.kz.

247 из 997 человек арестовали, в отношении 322 подозреваемых назначили судебный контроль, сообщает Anadolu.



Кроме того, в отношении 198 подозреваемых выдали ордер на арест, 102 человека задержали.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

20 февраля в Турции зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.