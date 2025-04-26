Дома подозреваемых в причастности к теракту на юге Кашмира снесли в Индии
Фото: freepik
Дома пяти подозреваемых в причастности к теракту в Пахалгаме были снесены в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщает Zakon.kz.
Правоохранители усилили репрессии против боевиков и подозреваемых, связанных с терактом, делится NDTV.
По некоторым данным, среди уничтоженных построек был дом одного из командиров группировки "Лашкар-э-Тайба".
Ранее взрыв стер с лица земли два других жилища, также, предположительно, принадлежавших причастным к теракту.
22 апреля в Индии группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек.
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