Дома подозреваемых в причастности к теракту на юге Кашмира снесли в Индии

Дома пяти подозреваемых в причастности к теракту в Пахалгаме были снесены в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители усилили репрессии против боевиков и подозреваемых, связанных с терактом, делится NDTV.

По некоторым данным, среди уничтоженных построек был дом одного из командиров группировки "Лашкар-э-Тайба".

Ранее взрыв стер с лица земли два других жилища, также, предположительно, принадлежавших причастным к теракту.

22 апреля в Индии группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек.