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Мир

Дома подозреваемых в причастности к теракту на юге Кашмира снесли в Индии

Индия, теракт, новости в мире , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 14:22 Фото: freepik
Дома пяти подозреваемых в причастности к теракту в Пахалгаме были снесены в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители усилили репрессии против боевиков и подозреваемых, связанных с терактом, делится NDTV.

По некоторым данным, среди уничтоженных построек был дом одного из командиров группировки "Лашкар-э-Тайба".

Ранее взрыв стер с лица земли два других жилища, также,  предположительно, принадлежавших причастным к теракту.

22 апреля в Индии группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек. 

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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