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Названо средство для отпугивания грызунов

Названо средство для отпугивания грызунов Фото: pxhere
Недорогое аптечное средство мазь Вишневского поможет избавиться от грызунов в доме, сообщает Zakon.kz.

По информации ГородЧе, ее наносят на ватные диски и раскладывают в местах появления мышей и крыс. Запах этого лекарства очень неприятен для грызунов, и они постараются как можно быстрее покинуть помещение.

В специализированных магазинах продаются препараты для борьбы с крысами. Однако, все они основаны на действии яда. Поэтому, многие боятся ими пользоваться, ведь появляется риск отравить не только грызунов, но и домашних питомцев. Также есть опасность, что яд попадет на продукты питания.

Ранее Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области составил памятку о том, как вывести тараканов и клопов из дома, никому не навредив.

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