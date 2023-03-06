Названо средство для отпугивания грызунов

Недорогое аптечное средство мазь Вишневского поможет избавиться от грызунов в доме, сообщает Zakon.kz.

По информации ГородЧе, ее наносят на ватные диски и раскладывают в местах появления мышей и крыс. Запах этого лекарства очень неприятен для грызунов, и они постараются как можно быстрее покинуть помещение.

В специализированных магазинах продаются препараты для борьбы с крысами. Однако, все они основаны на действии яда. Поэтому, многие боятся ими пользоваться, ведь появляется риск отравить не только грызунов, но и домашних питомцев. Также есть опасность, что яд попадет на продукты питания.



Ранее Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области составил памятку о том, как вывести тараканов и клопов из дома, никому не навредив.