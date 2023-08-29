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Как справиться с симптомами простуды домашними средствами

Как справиться с симптомами простуды домашними средствами Фото: pixabay
Российский терапевт Ирина Андреева рассказала, какие домашние средства помогут избавиться от простуды. Она посоветовала пить травяные чаи, сообщает Zakon.kz.

По информации medikforum.ru, травяные чаи – натуральные помощники. 

"Теплые напитки, например, травяные чаи, очень полезны, особенно при простуде. Они не только помогают успокоить раздраженные слизистые оболочки (внутренние слои кожи), но также разжижают выделения в бронхах (дыхательных путях) и носу", – отметила доктор Андреева.

В зависимости от симптомов существуют различные чаи, которые могут помочь:

  • При ангине и сухом кашле: облепиха, алтей и мальва.
  • От кашля: коровяк.
  • При перегруженных дыхательных путях: корень солодки, примула и первоцвет.
  • Для стимулирования выработки слизи: бузина и липовый цвет.
  • При воспалении и боли: имбирь.
  • Для стимулирования иммунной системы: ромашка.
  • При гриппе: женьшень.

"А если вас мучает тошнота, имбирь, тмин, перечная мята, мелисса и анис — ваши лучшие союзники".

Андреева также не забыла про ингаляции. Вдыхание водяного пара может разжижать слизь и облегчить дыхание. Вот простое руководство:

  • Наполните кастрюлю или миску горячей водой.
  • Склоните голову над водой.
  • Накройте полотенцем голову и чашу, чтобы пар оставался внутри.
  • Глубоко вдыхайте пар в течение 10-15 минут.

Вы также можете добавить тимьян или ромашку для повышения потенции. Внимание: если у вас проблемы с кожей или глазами, следует заранее проконсультироваться с врачом.

Доктор посоветовала обратить внимание на мед. 

Мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, и уже давно известно, что он облегчает симптомы простуды.

"Чайная ложка меда поможет успокоить горло и уменьшить кашель. Просто выпейте или смешайте с любимым чаем".

Ну и, конечно, полоскания и компрессы могут помочь при заболевании.

Если простуда сопровождается болью в горле, решением может стать полоскание чаем. Представьте, что вы можете просто "проглотить" свою боль.

"Это особенно хорошо работает с такими чаями, как подорожник, шалфей или ромашка".

Помимо полоскания горла, облегчение могут принести теплые или холодные обертывания шеи. Интересно, что повысить эффективность обертываний можно с помощью таких добавок, как творог или лимон.

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