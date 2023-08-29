Как справиться с симптомами простуды домашними средствами
По информации medikforum.ru, травяные чаи – натуральные помощники.
"Теплые напитки, например, травяные чаи, очень полезны, особенно при простуде. Они не только помогают успокоить раздраженные слизистые оболочки (внутренние слои кожи), но также разжижают выделения в бронхах (дыхательных путях) и носу", – отметила доктор Андреева.
В зависимости от симптомов существуют различные чаи, которые могут помочь:
- При ангине и сухом кашле: облепиха, алтей и мальва.
- От кашля: коровяк.
- При перегруженных дыхательных путях: корень солодки, примула и первоцвет.
- Для стимулирования выработки слизи: бузина и липовый цвет.
- При воспалении и боли: имбирь.
- Для стимулирования иммунной системы: ромашка.
- При гриппе: женьшень.
"А если вас мучает тошнота, имбирь, тмин, перечная мята, мелисса и анис — ваши лучшие союзники".
Андреева также не забыла про ингаляции. Вдыхание водяного пара может разжижать слизь и облегчить дыхание. Вот простое руководство:
- Наполните кастрюлю или миску горячей водой.
- Склоните голову над водой.
- Накройте полотенцем голову и чашу, чтобы пар оставался внутри.
- Глубоко вдыхайте пар в течение 10-15 минут.
Вы также можете добавить тимьян или ромашку для повышения потенции. Внимание: если у вас проблемы с кожей или глазами, следует заранее проконсультироваться с врачом.
Доктор посоветовала обратить внимание на мед.
Мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, и уже давно известно, что он облегчает симптомы простуды.
"Чайная ложка меда поможет успокоить горло и уменьшить кашель. Просто выпейте или смешайте с любимым чаем".
Ну и, конечно, полоскания и компрессы могут помочь при заболевании.
Если простуда сопровождается болью в горле, решением может стать полоскание чаем. Представьте, что вы можете просто "проглотить" свою боль.
"Это особенно хорошо работает с такими чаями, как подорожник, шалфей или ромашка".
Помимо полоскания горла, облегчение могут принести теплые или холодные обертывания шеи. Интересно, что повысить эффективность обертываний можно с помощью таких добавок, как творог или лимон.
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