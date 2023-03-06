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Ашимбаев отчитался перед Токаевым

Ашимбаев отчитался перед Токаевым Фото: akorda.kz
6 марта Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает Zakon.kz.

Президент, как говорится в сообщении Акорды, был проинформирован о законотворческой деятельности Сената.

С момента начала исполнения Сенатом функций Парламента по принятию законов был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в настоящее время Сенат рассматривает важные законопроекты, подготовленные по поручению главы государства. В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.

"Главе государства была представлена информация о работе, проводимой Палатой по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. В рамках исполнения поручения президента страны в Сенате создана рабочая группа, которая провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом этой работы стала разработка двух законопроектов", — говорится в сообщении.

Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональной повестки в работе Сената и продвижением идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главой государства была отмечена необходимость продолжения законодательной деятельности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.

Ранее президент принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову.

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