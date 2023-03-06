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Из Кыргызстана экстрадировали в Казахстан подозреваемого в контрабанде золота на 4 млрд тенге

Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в контрабанде золота на 4 млрд тенге Фото: pexels
Спецслужбы Казахстана завершили расследование по делу о контрабанде украшений более чем на 4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Главной транспортной прокуратуры сказано, что окончено досудебное расследование в отношении нерезидента "Т", который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму свыше 4 млрд тенге.

"Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску "Red Notice" (красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызстана".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Также отмечено, его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры.

Многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания.

На сегодня поиск еще двух подозреваемых лиц продолжается, заключили в ведомстве.

8 февраля 2023 года стало известно, что в Казахстан пытались ввезти контрабандное золото на 10 млн тенге.

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