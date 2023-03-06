Можно ли выиграть многомиллионный приз в киберспорте, рассказали геймеры

Киберспорт в Казахстане не стремительно, но верно набирает все большую популярность среди компьютерных игроков. Проводятся разные турниры и разыгрываются многомиллионные призы. Сколько в среднем может заработать геймер, участвуя в соревнованиях, выяснял корреспондент Zakon.kz.

В процессе своего развития, как профессиональной спортивной дисциплины, киберспорт в Казахстане сталкивается с рядом определенных трудностей. С препятствиями сталкиваются и сами киберспортсмены. Чтобы выиграть денежный приз на турнирах, недостаточно хорошо играть в компьютерные игры, нужно собрать команду из профессионалов и улучшать свои навыки, рассказывают специалисты.



Хорошие киберспортсмены не могут выбраться за пределы Казахстана из-за плохого интернета

По словам киберспортсмена Диаса Нуржанова, чтобы стать профессионалом в этом виде спорта, большие расходы не нужны. Отточить навыки можно на обычном домашнем компьютере. Только вот для того, чтобы стать победителем в многомиллионных соревнованиях, нужно будет потратиться на взнос для участия в турнирах.

"Чаще казахстанские киберспортсмены играют в компьютерных клубах за свой счет. В среднем, за три часа в хорошем компьютерном клубе, с подходящими условиями для игры, можно отдавать от 1,5 тыс. тенге. Также расходы могут идти на взнос для участия на турнирах. Турниры различаются. Есть ланы, соревнования, которые проводят компьютерные клубы для рекламы. Там обычно небольшой призовой фонд – до миллиона тенге. А есть крупные турниры. В этом случае призовые могут достигать до 8 млн тенге", – рассказал он.

Как рассказал геймер, в Казахстане постоянно проводятся различные соревнования в киберспорте: как ланы с небольшими призами, так и большие турниры со множеством спонсоров и хорошими условиями. Однако заработать на них большие суммы не так уж и легко, как кажется. Участвовать в турнирах в одиночку можно, но такой путь, по мнению Диаса Нуржанова, будет сложным. Чаще всего на соревнованиях геймеры участвуют командой, соответственно, делят они денежный приз между собой.

"Если команда игрока побеждает, то, в основном, расходы покрываются. Все зависит от турнира. В случае, если у команды нет организации, под тегом и флагом которой они выступают, весь приз достается игрокам. Обычно его делят поровну: если пять игроков, то каждому по 20%. В случае, если у команды есть организация, то все зависит от условий контракта. Хорошая организация с призовых забирает лишь 10-20%, ведь их основной доход идет не от результатов на соревнованиях, а от спонсорских контрактов. В основном, во всех киберспортивных дисциплинах в команде всего пять игроков. Это, не считая тренера, психолога и прочего персонала. Я принимал участие на большом количестве турниров. Как на не очень больших, так и на крупных, вроде Кубка Республики Казахстан. Заняли там с командой третье место. Являюсь пятикратным чемпионом Шымкента. Также восьмое место заняли в 2020 году в Центральной Азии. Удалось выиграть по 70 тыс. с одного турнира". Диас Нуржанов

Несмотря на значительную цифру приза, уйти киберспортсмену с шестизначной суммой с турнира не удастся. По мнению Диаса, на уровне Казахстана на данный момент больших денег и славу не заработаешь. Для того, чтобы выиграть хороший приз на турнире, нужно учитывать сразу несколько моментов.

"Тебе нужна слаженная команда. На данный момент у нас в Казахстане достаточное количество команд, которые давно играют вместе одним составом. Ты никак не обыграешь людей, которые играют хотя бы год. Они уже наработали свои тактики, стратегии и прочее. У них будет преимущество определенное. А ты играешь со своим миксом. Собрал ребяток на турнир. Это ваш первый турнир, который вы играете вместе против парней, которые играют уже десятый турнир одним коллективом. В таком случае надеяться стоит только на везение. В стране большое количество хороших игроков, но они не могут выбраться за пределы Казахстана из-за плохого интернета в Казахстане. На нас сильно влияет пинг (задержка в отправке и принятии информации от сервера – Прим. ред.)" – уверен геймер.

Для выигрыша важен не столь компьютер, а мастерство самого игрока

Дильназ Есенберлина увлекается компьютерными играми более двух лет. Девушка участвует в небольших турнирах и устраивает их сама. По словам киберспортсмена, в одиночку играть невозможно, победу приносит команда. Чтобы выиграть приз, по мнению Дильназ, важен не столь компьютер, а мастерство самого игрока.

"В число тех, кто участвует в конкурсах для получения миллионного приза, не так уж и просто попасть, здесь важен не столь компьютер, как скилл самого игрока. Поэтому еще не факт, что он попадет на турнир, где может получить миллионный приз. Не всегда выигрывают игроки с большим мастерством. Когда речь идет о командной игре, то игрок должен играть на свою команду. Такие игры, как CS, Dota2, невозможно вытащить одному. Почти всегда командная игра решает многое. К примеру, подстроиться под своего игрока в команде, занять правильные позиции, давать дорогу для своих ключевых игроков". Дильназ Есенберлина

Чтобы принять участие на турнирах, киберспортсмену нужно иметь опыт в игре как минимум 3-4 года. Можно стать лучшим, только тренируясь на постоянной основе.

"Обычно мастером считаются те, кто играют больше 10 тыс. часов. Расходы на сам компьютер также в зависимости от того, в какой сфере играет игрок. Например, если игра CS:Gо, то обычно сюда нужен монитор с высокой частотой обновления (ГЦ – Герц), потому что каждый пиксель достаточно важен для прострела. В игре Dota2 не столь важен ГЦ, обычно сюда подходит и монитор с частотой обновления 165 ГЦ. Полная сборка хорошего компьютера, как минимум, будет стоить 500-600 тыс. тенге. Сама я участвовала в обычных турнирах, где призы по 100-150 тыс. тенге. Максимум я выигрывала 60 тыс." – рассказала Дильназ Есенберлина.

Первые серьезные турниры с хорошим призовым фондом стали проводить в Казахстане в 2008-2009 годах. Турниры были инициированы самими игроками, с поддержкой спонсоров, которые тоже увлекались геймингом. В тот период была инициативная группа людей, пытавшаяся систематизировать проведение профессиональных турниров, однако, как отмечают киберспортсмены, эта затея имела разовый эффект. С тех пор ситуация изменилась, и сейчас чемпионаты проводятся под эгидой Федерации киберспорта, победы в которых позволяют казахстанским киберспортсменам получить звание мастеров спорта.

Автор: Карина Адильбекова