Выиграть бесплатный приз предлагают казахстанцам мошенники

Мошенники в Казахстане изобретают новые схемы, чтобы выманить у людей деньги, и одна из новых и набирающих популярность – предложение "бесплатных" подарков, сообщает Zakon.kz.

В рамках такой схемы казахстанцам приходит сообщение в соцсетях или на почту с предложением получить популярный гаджет или косметику совершенно бесплатно. Человека просят заполнить анкету или сделать репост, а потом "выиграть" приз.

"Однако, прежде чем получить подарок, вам сообщают, что нужно оплатить "доставку" или "страховку" товара. В итоге, вы теряете деньги, а подарка так и нет", – предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.

Мошенники, чтобы убедить потенциальную жертву, используют фальшивые отзывы и конкурсы –поддельные страницы с положительными отзывами и фейковыми конкурсами. Они также могут использовать фото известных личностей, чтобы добавить доверия.

Как избежать обмана:

Будьте осторожны с "бесплатными" предложениями. Чаще всего за ними скрывается мошенничество.

Проверяйте информацию о компании и конкурсе в интернете.

Никогда не вводите свои личные данные или данные карты на непроверенных сайтах.

Ранее казахстанцев с богатой и не очень благоприятной кредитной историей предупредили о новом виде мошенничества.