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Спорт

Какие футболисты получили индивидуальные призы на КЧМ-2025

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:13 Фото: Instagram/chelseafc
В США завершился клубный чемпионат мира по футболу. По итогам прошедших соревнований эксперты FIFA назвали игроков, которые получили призы в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник "Челси" Коул Палмер был признан лучшим игроком финального матча и всего турнира. 23-летний хавбек сыграл в шести встречах КЧМ-2025, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Англичанин оформил дубль в решающем поединке в ворота ПСЖ, который завершился уверенной победой соперника – 3:0.

Форвард мадридского "Реала" Гонсало Торрес назван лучшим бомбардиром прошедших состязаний с активом в четыре гола в шести матчах турнира, и все они оформлены с игры. Благодаря этой функции он обогнал нескольких конкурентов, у которых также по четыре взятия ворот.

Испанский голкипер "Челси" Роберт Санчес объявлен лучшим вратарем КЧМ-2025. По завершении финальной битвы ему вручили "Золотую перчатку".

20-летний нападающий ПСЖ Дезире Дуэ получил награду лучшего молодого игрока прошедшего турнира.

Клубный чемпионат мира проходил с 14 июня по 13 июля на футбольных аренах США. Победителем этих соревнований стал лондонский "Челси", который в скандальном финале разгромил ПСЖ – 3:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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