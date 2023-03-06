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Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

жена, отношения Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс рассказал журналистам о своих отношениях с бывшей женой Анной Шаплыковой, сообщает Zakon.kz.

Певец отметил, что поддерживает общение с экс-супругой, пишет "Комсомольская правда"

"Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей", – сказал музыкант.

Он рассказал, что помогает семье финансово и участвует в воспитании детей. Лепс также сказал, что считает развод с Шаплыковой одной из величайших своих ошибок. Он поблагодарил экс-супругу за то, что она не вычеркнула его из своей жизни и позволяет находиться рядом. Анна и Григорий прожили вместе 20 лет.

Григорий Лепс не скрывает перемены в личной жизни. На концерте он обсудил с журналистами появление новой возлюбленной, которая моложе певца на 30 лет. 

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