Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Российский певец Григорий Лепс рассказал журналистам о своих отношениях с бывшей женой Анной Шаплыковой, сообщает Zakon.kz.

Певец отметил, что поддерживает общение с экс-супругой, пишет "Комсомольская правда".

"Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей", – сказал музыкант.

Он рассказал, что помогает семье финансово и участвует в воспитании детей. Лепс также сказал, что считает развод с Шаплыковой одной из величайших своих ошибок. Он поблагодарил экс-супругу за то, что она не вычеркнула его из своей жизни и позволяет находиться рядом. Анна и Григорий прожили вместе 20 лет.

Григорий Лепс не скрывает перемены в личной жизни. На концерте он обсудил с журналистами появление новой возлюбленной, которая моложе певца на 30 лет.

